По данным следствия, организация, созданная иностранными спецслужбами, занималась несанкционированным вмешательством с целью сбора разведывательных данных, совершения диверсий и других преступлений.

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В ходе расследования разоблачили подразделение ФСБ РФ. Его сотрудники, используя хакеров из Armageddon, атаковали объекты информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособность.

Правоохранители установили причастность к совершению таких противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым,

– сообщили в ОГП.

В ходе прохождения службы в органах СБУ в их обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

После совершения измены они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в этой сфере.

В ходе следствия были доказаны, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки, направленные на:

несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, телекоммуникационных сетей;

создание скрытых технических каналов утечки информации;

сбор конфиденциальной информации, в том числе с ограниченным доступом;

похищение идентификаторов доступа и персональных данных, прежде всего сотрудников правоохранительных органов, военных подразделений;

блокировка работы государственных и корпоративных электронных ресурсов;

проведение акций кибернетического воздействия в интересах специальных и разведывательных органов России.

Обратите внимание! Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении 8 бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины – ныне офицерам ФСБ РФ в совершении государственной измены.