За даними слідства, організація, створена іноземними спецслужбами, займалась несанкціонованим втручанням з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.

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У ході розслідування викрили підрозділ ФСБ РФ. Його співробітники, використовуючи хакерів з Armageddon, атакували об'єкти інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують функціонування економічної та правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,

– повідомили в ОГП.

Під час проходження служби в органах СБУ до їхніх обов'язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Після вчинення зради вони забезпечували проведення розвідувально-підривної діяльності проти України саме у цій сфері.

У ході слідства здобуто докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, направлені на:

несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж України;

створення прихованих технічних каналів витоку інформації;

збір конфіденційної інформації, зокрема інформації з обмеженим доступом;

викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів;

блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів;

проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Росії.

Зверніть увагу! Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру 8 колишнім співробітникам Служби безпеки України – нині офіцерам ФСБ РФ у вчиненні державної зради.