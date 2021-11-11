За даними слідства, організація, створена іноземними спецслужбами, займалась несанкціонованим втручанням з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.
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У ході розслідування викрили підрозділ ФСБ РФ. Його співробітники, використовуючи хакерів з Armageddon, атакували об'єкти інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують функціонування економічної та правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.
Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
– повідомили в ОГП.
Під час проходження служби в органах СБУ до їхніх обов'язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.
- Після вчинення зради вони забезпечували проведення розвідувально-підривної діяльності проти України саме у цій сфері.
У ході слідства здобуто докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, направлені на:
- несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж України;
- створення прихованих технічних каналів витоку інформації;
- збір конфіденційної інформації, зокрема інформації з обмеженим доступом;
- викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів;
- блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів;
- проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Росії.