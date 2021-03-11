Совершил инженерную революцию: умер изобретатель кассет Оттенс
В субботу, 6 марта, в Нидерландах из жизни ушел изобретатель кассет Лу Оттенс. Ему было 94 года. Инженер умер в собственном доме в провинции Северный Брабант.
Источник:Dutchnews
Оттенс также участвовал в создании компакт-дисков.
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Как Оттенс совершил кассетную революцию
- В 1952 году он пришел на работу в компанию Philips.
- Карьера молодого инженера развивалась динамично.
- Уже через 8 лет он стал руководителем нового отдела разработки продукции фирмы.
- Команде Оттенса понадобился год, чтобы разработать первый портативный магнитофон.
- Через 2 года Оттенс изобрел кассету. Она стала отличной альтернативой громоздким бобинам.
Детали об изобретении
- Рекламным лозунгом выбрали "меньше, чем пачка сигарет".
- Оттенс обсудил с Sony использование механизма для внедрения стандартной кассеты. Его запатентовал Philips.
- Впоследствии кассеты начали изготавливать по всему миру.
- В течении десятилетий удалось продать 100 миллиардов таких кассет.
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