В субботу, 6 марта, в Нидерландах из жизни ушел изобретатель кассет Лу Оттенс. Ему было 94 года. Инженер умер в собственном доме в провинции Северный Брабант.

Оттенс также участвовал в создании компакт-дисков. Актуально В авиакатастрофе погиб французский миллиардер и политик Оливье Дассо Как Оттенс совершил кассетную революцию В 1952 году он пришел на работу в компанию Philips.

Карьера молодого инженера развивалась динамично.

Уже через 8 лет он стал руководителем нового отдела разработки продукции фирмы.

Команде Оттенса понадобился год, чтобы разработать первый портативный магнитофон.

Через 2 года Оттенс изобрел кассету. Она стала отличной альтернативой громоздким бобинам. Детали об изобретении Рекламным лозунгом выбрали "меньше, чем пачка сигарет".

Оттенс обсудил с Sony использование механизма для внедрения стандартной кассеты. Его запатентовал Philips.

Впоследствии кассеты начали изготавливать по всему миру.

В течении десятилетий удалось продать 100 миллиардов таких кассет.