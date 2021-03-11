Здійснив інженерну революцію: помер винахідник касет Оттенс
У суботу, 6 березня, у Нідерландах з життя пішов винахідник касет Лу Оттенс. Йому було 94 роки. Інженер помер у власному домі у провінції Північний Брабант.
Джерело:Dutchnews
Оттенс також брав участь у створенні компакт-дисків.
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Як Оттенс здійснив касетну революцію
- У 1952 році він прийшов на роботу у компанію Philips.
- Кар'єра молодого інженера розвивалася динамічно.
- Вже через 8 років він став керівником новоствореного відділу розробки продукції фірми.
- Команді Оттенса знадобився рік, щоб розробити перший портативний магнітофон.
- Ще через 2 роки Оттенс винайшов касету. Вона стала чудовою альтернативою громіздким бобінам.
Деталі про винахід
- Рекламним гаслом обрали "менше, ніж пачка сигарет".
- Оттенс обговорив із Sony використання механізму для впровадження стандартної касети. Його запатентував Philips.
- Згодом касети почали виготовляти по цілому світу.
- Упродовж десятиліть вдалося продати 100 мільярдів таких касет.
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