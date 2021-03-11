У суботу, 6 березня, у Нідерландах з життя пішов винахідник касет Лу Оттенс. Йому було 94 роки. Інженер помер у власному домі у провінції Північний Брабант.

Оттенс також брав участь у створенні компакт-дисків. Актуально В авіакатастрофі загинув французький мільярдер і політик Олів'є Дассо Як Оттенс здійснив касетну революцію У 1952 році він прийшов на роботу у компанію Philips.

Кар'єра молодого інженера розвивалася динамічно.

Вже через 8 років він став керівником новоствореного відділу розробки продукції фірми.

Команді Оттенса знадобився рік, щоб розробити перший портативний магнітофон.

Ще через 2 роки Оттенс винайшов касету. Вона стала чудовою альтернативою громіздким бобінам. Деталі про винахід Рекламним гаслом обрали "менше, ніж пачка сигарет".

Оттенс обговорив із Sony використання механізму для впровадження стандартної касети. Його запатентував Philips.

Згодом касети почали виготовляти по цілому світу.

Упродовж десятиліть вдалося продати 100 мільярдів таких касет.