Владельцам COVID-паспортов уже не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Также их не будут отправлять на карантин или самоизоляцию, если они полностью вакцинированы одобренным в ЕС препаратом и прошло не менее 14 дней с момента прививки.

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Какие еще ограничения отменили

В то же время люди, переболевшие COVID-19, и это указано в сертификате, также не должны сдавать тест и идти на самоизоляцию. Однако с момента выявления заболевания должно быть не более 180 дней.

В Совете ЕС также сообщили, что государства-члены Евросоюза могут снять ограничения после получения первой дозы вакцины в случае двухдозовых препаратов.

Обратите внимание! Страны Евросоюза самостоятельно будут определять порядок пересечения границ. Органы ЕС предоставляют только рекомендации.

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Паспорта вакцинации: что известно