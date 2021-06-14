Владельцам COVID-паспортов уже не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Также их не будут отправлять на карантин или самоизоляцию, если они полностью вакцинированы одобренным в ЕС препаратом и прошло не менее 14 дней с момента прививки.

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Какие еще ограничения отменили

В то же время люди, переболевшие COVID-19, и это указано в сертификате, также не должны сдавать тест и идти на самоизоляцию. Однако с момента выявления заболевания должно быть не более 180 дней.

В Совете ЕС также сообщили, что государства-члены Евросоюза могут снять ограничения после получения первой дозы вакцины в случае двухдозовых препаратов.

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Паспорта вакцинации: что известно

  • COVID-паспорт-сертификат, который будут выдавать вакцинированным лицам. Украина готова запустить такие паспорта с 1 июля.
  • Экс-глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что украинский паспорт вакцинации будет аналогичным европейскому.
  • Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия относительно взаимного признания сертификатов.
  • По состоянию на июнь, уже более миллиона европейцев получили новый медицинский сертификат вакцинации против коронавируса.