Власникам COVID-паспортів вже не потрібно буде здавати тест на коронавірус. Також їх не відправлятимуть на карантин або самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані схваленим у ЄС препаратом і минуло щонайменше 14 днів з моменту щеплення.

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Які ще обмеження скасували

Водночас люди, які перехворіли на COVID-19, і це зазначено у сертифікаті, також не повинні здавати тест і йти на самоізоляцію. Однак з моменту виявлення захворювання має бути не більше ніж 180 днів.

У Раді ЄС також повідомили, що держави-члени Євросоюзу можуть зняти обмеження після отримання першої дози вакицни у випадку дводозових препаратів.

Зверніть увагу! Країни Євросоюзу самостійно визначатимуть порядок перетину кордонів. Органи ЄС надають лише рекомендації.

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Паспорти вакцинації: що відомо