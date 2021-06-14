Власникам COVID-паспортів вже не потрібно буде здавати тест на коронавірус. Також їх не відправлятимуть на карантин або самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані схваленим у ЄС препаратом і минуло щонайменше 14 днів з моменту щеплення.
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Які ще обмеження скасували
Водночас люди, які перехворіли на COVID-19, і це зазначено у сертифікаті, також не повинні здавати тест і йти на самоізоляцію. Однак з моменту виявлення захворювання має бути не більше ніж 180 днів.
У Раді ЄС також повідомили, що держави-члени Євросоюзу можуть зняти обмеження після отримання першої дози вакицни у випадку дводозових препаратів.
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Паспорти вакцинації: що відомо
- COVID-паспорт – сертифікат, який видаватимуть вакцинованим особам. Україна готова запустити такі паспорти з 1 липня.
- Ексочільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що український паспорт вакцинації буде аналогічним до європейського.
- Україна і Європейський Союз вже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
- Станом на червень, вже понад мільйон європейців отримали новий медичний сертифікат вакцинації проти коронавірусу.