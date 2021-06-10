Втім, не усі документи годяться для безперешкодного потрапляння в Україну без самоізоляції. Держприкордонслужба просить врахувати інформацію про те, як вони мають виглядати та якими вакцинами мають бути імунізовані українці.

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Кабмін послабив правила перетину кордону під час карантину 9 червня. Раніше українці при поверненні із закордону мали або відсидіти 14 днів у самоізоляції, або надати негативний ПЛР-тест.

Тепер цей перелік розширили до негативного експрес-тесту і документу про повну вакцинацію. Роз'яснення щодо інформації у цих документах на перетин кордону надало Міністерство охорони здоров'я.

Експрес-тест має містити таку інформацію:

повне ім'я та прізвище особи пацієнта;

щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо);

тип дослідження (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" тощо);

дату та час забору матеріалу;

результат тесту (negative, not detected);

країну проведення дослідження;

назву закладу, що видав результат тесту;

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту можна показати в цифровій або паперовій формі. До того ж він може містити додаткову інформацію, яку передбачає законодавство держави, що робило тестування.

Документ про повну вакцинацію має містити таку інформацію:

повне ім'я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документу (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва;

назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації;

підпис та печатку лікаря, який безпосередньо провів вакцинацію.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, можуть видавати в цифровій або паперовій формі. Він також може містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, в яких проведено вакцинацію від COVID-19.

Не усі вакцини враховують

Окремо варто зауважити, що вакцини у документі про повний курс вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених.

Наразі до такого переліку належать наступні вакцини:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою Комірнаті);

AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Астразенека);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Ковішелд);

Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою Коронавак).