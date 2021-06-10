Впрочем, не все документы годятся для беспрепятственного попадания в Украину без самоизоляции. Госпогранслужба просит учесть информацию о том, как они должны выглядеть и какими вакцинами должны быть иммунизированы украинцы.

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Правила въезда в Украину упростили

Кабмин ослабил правила пересечения границы во время карантина 9 июня. Ранее украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отсидеть 14 дней в самоизоляции, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации. Разъяснение относительно информации в этих документах на пересечение границы предоставило Министерство здравоохранения.

Экспресс-тест должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия лица пациента;

относительно исследования: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19 SARS-CoV-2 и т. д);

тип исследования (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" и др);

дату и время забора материала;

результат теста (negative, not detected);

страну проведения исследования;

название заведения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же, он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, которое делало тестирование.

Документ о полной вакцинации должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), который удостоверяет личность (паспорт, идентификационный номер и т. п);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно провел вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация от COVID-19.

Не все вакцины учитывают

Отдельно стоит заметить, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.

Сейчас к такому перечню относятся следующие вакцины:

BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Комирнати);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Астразенека);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Ковишелд);

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием Коронавак).

Обратите внимание! В перечне нет российской вакцины "Спутник V", затем документ о полной вакцинации этим препаратом не будут засчитывать при пересечении границы, как таковой, что позволяет избежать самоизоляции.