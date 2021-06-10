Впрочем, не все документы годятся для беспрепятственного попадания в Украину без самоизоляции. Госпогранслужба просит учесть информацию о том, как они должны выглядеть и какими вакцинами должны быть иммунизированы украинцы.
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Правила въезда в Украину упростили
Кабмин ослабил правила пересечения границы во время карантина 9 июня. Ранее украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отсидеть 14 дней в самоизоляции, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест.
Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации. Разъяснение относительно информации в этих документах на пересечение границы предоставило Министерство здравоохранения.
Экспресс-тест должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилия лица пациента;
- относительно исследования: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19 SARS-CoV-2 и т. д);
- тип исследования (immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" и др);
- дату и время забора материала;
- результат теста (negative, not detected);
- страну проведения исследования;
- название заведения, выдавшего результат теста;
- уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код).
Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста можно показать в цифровой или бумажной форме. К тому же, он может содержать дополнительную информацию, которую предусматривает законодательство государства, которое делало тестирование.
Документ о полной вакцинации должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилия, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), который удостоверяет личность (паспорт, идентификационный номер и т. п);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно провел вакцинацию.
Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19, могут выдавать в цифровой или бумажной форме. Он также может содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация от COVID-19.
Не все вакцины учитывают
Отдельно стоит заметить, что вакцины в документе о полном курсе вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных.
Сейчас к такому перечню относятся следующие вакцины:
- BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Комирнати);
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Астразенека);
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Ковишелд);
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием Коронавак).