В резолюции Совет ООН по правам человека требует немедленно прекратить войну против Украины, перестать атаковать гражданские и объекты инфраструктуры.

Тема Вместо изгнанной России: Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека

Кроме того, Совет требует предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к людям, которых оккупанты вывезли из Украины и содержат на территории России или оккупированных территориях. В частности, предоставить полный список таких людей и места их пребывания.

Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины, а все стороны конфликта уважать фундаментальные принципы и нормы международного гуманитарного права, в том числе воздерживаться от любых нападений на гражданское население и гражданские объекты, а также воздерживаться от любых нарушений и злоупотреблений прав человека в Украине,

​– говорится в резолюции Совета ООН по правам человека.

Обратите внимание: резолюцию поддержали 33 из 47 стран-членов Совета. 12 стран воздержались. В то же время "против" проголосовали Китай и Эритрея.

Также организация призывает Кремль перестать распространять дезинформацию и пропагандировать войну, воздержаться от финансирования пропаганды национальной, расовой или религиозной розни. Совет ООН по правам человека понимает, что Россия пытается распространить идеи дискриминации, вражды или насилия, связанные с агрессией против Украины.

При этом Совет ООН по правам человека обратился к независимой международной следственной комиссии с просьбой провести расследование событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Также Совет попросил Верховного комиссара ООН по правам человека доложить о ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации в Мариуполе во время следующей сессии СПЧ в июне.

Совет ООН по правам человека в очередной раз выразил свою поддержку суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Россию призвали немедленно прекратить свою агрессию против Украины и вывести оттуда свои войска.

Накануне Россию выгнали из Совета ООН по правам человека:

После того как миру открылись зверства россиян в Киевской области, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла решение приостановить членство России в Совете ООН по правам человека. "За" выступили 93 страны-члена ООН, 55 государств воздержались, а еще 24 – выступили против.

При этом Россия, играя в свою информационную войну, заявила, что выходит из организации сама.

10 мая вместо России в Совет ООН по правам человека вошла Чехия.

Ранее – в Совбезе ООН прозвучало циничное заявление о войне в Украине: смотрите видео