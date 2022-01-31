Совет ООН проголосовал за проведение заседания относительно Украины

Совет Организации Объединенных Наций проголосовал за проведение заседания относительно Украины. Его инициатором выступило постоянное представительство США.

Заседание проведут 18 февраля. Соответствующее решение приняли во время заседания, на котором обсуждают угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как голосовали члены Совбеза ООН

Идею проведения заседания относительно Украины поддержали не все. Пришлось провести процедурное голосование. Чтобы принять решение в таком случае, нужно, чтобы свои голоса отдали по меньшей мере 9 членов Совбеза из 15.

Во время голосования 31 января проведение заседания относительно Украины поддержали 10 членов Совбеза ООН.

Россия хотела сорвать заседание

Москва пыталась отменить открытое собрание Совбеза ООН, которое проводится 31 января. Российский представитель Дмитрий Полянский даже устроил истерику и надеялся, что члены Совбеза встанут на его сторону. Впрочем, этого так и не произошло. В то же время, в США заверили, что вместе с партнерами будут оказывать давление на Россию и не будут поддаваться ее провокациям.

Совбез ООН собирался уже много раз после того, как Кремль в 2014 году оккупировал украинские территории. Но с принятием решений все сложно, ведь Россия – одна из немногих стран, имеющих право вето.

Заседание Совбеза ООН 31 января: смотрите видео