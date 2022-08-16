Законопроект №7605 был принят во втором чтении и в целом. За него проголосовали 278 народных депутатов, сообщает 24 канал.

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Какое имущество могут изымать

Изменения касаются принудительного изъятия оборудования, которое может использоваться для оборонно-промышленного комплекса.

Имущество также может передаваться в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Для изъятия имущества необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Перед этим предложение согласовывает областная военная администрация.

Компенсировать имущество будут из средств государственного бюджета.

Ускорение перехода промышленности на военные рельсы

В пояснительной записке отметили, что инициатива принимается для сохранения и использования оборонных предприятий в интересах государства. Это позволит одобрять решения в этой сфере оперативно, компетентно и ответственно, поможет государству сохранить и приумножить свой оборонный потенциал.

Кроме того, законопроект ускорит срок перехода промышленности на военные рельсы, особенно тяжелой промышленности и машиностроительной отрасли.

Обратите внимание! Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней, то есть до 23 ноября. Также депутаты поддержали продолжение мобилизации.

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