Законопроєкт №7605 ухвалили у другому читанні та в цілому. За нього проголосували 278 народних депутатів, інформує 24 канал.

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Яке майно можуть вилучати

Зміни стосується примусового вилучення обладнання, яке можуть використовувати для оборонно-промислового комплексу.

Майно також можуть передавати в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Для вилучення майна потрібне рішення Ради національної безпеки й оборони України. Перед тим пропозицію погоджує обласна військова адміністрація.

Компенсуватимуть майно коштом державного бюджету.

Прискорення переходу промисловості на військові рейки

У пояснювальній записці зазначили, що ініціативу приймають для збереження та використання оборонних підприємств в інтересах держави. Це дозволить схвалювати рішення в цій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал.

Крім того, законопроєкт прискорить термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі.

Зверніть увагу! Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів, тобто до 23 листопада. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

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