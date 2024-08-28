До этого украинские эксперты отмечали: Запад до сих пор боится предоставлять нашей стране достаточное количество ПВО и оружия из-за нежелания эскалации. Но союзники должны выполнять свои обязательства, отказавшись от "отмазок".

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Что сказал Столтенберг об увеличении помощи ВСУ

Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты, спасая множество жизней. Но способность Украины поддерживать свою оборону нуждается в увеличении поставок и поддержки. После последнего российского нападения члены Альянса сегодня снова подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать обеспечивать Украину техникой и боеприпасами, необходимыми для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу,

– подчеркнул генсек НАТО, который председательствовал на заседании.

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Закрытие неба над Западом Украины и дальнобойные удары: детали от Умерова

Киев был представлен министром обороны Рустемом Умеровым. Он проинформировал партнеров о текущей ситуации и обсудил дальнейшие планы по поставкам систем ПВО и ракет к ним.

Два дня назад государство-террорист запустило более 200 ракет и дронов, убив невинных людей и разрушив критическую инфраструктуру. Нам нужно усиливать нашу противовоздушную оборону. Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны – так называемого пояса безопасности над западными регионами государства,

– рассказал глава Минобороны.

Еще Умеров намекнул на возможное положительное решение по ударам вглубь России. По крайней мере их обсудили на Совете Украина – НАТО.

"Все больше союзников поддерживают снятие ограничений для использования дальнобойного оружия для самообороны Украины в рамках международного права", – сказал он.