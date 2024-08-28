До цього українські експерти наголошували: Захід досі боїться надавати нашій країні достатню кількість ППО та зброї через небажання ескалації. Але союзники мають виконувати свої зобов'язання, відмовившись від "відмазок".

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Що сказав Столтенберг про збільшення допомоги ЗСУ

Україна продовжує щодня перехоплювати російські ракети, рятуючи безліч життів. Але здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення постачань і підтримки. Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні знову підтвердили, що збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу,

– наголосив генсек НАТО, який головував на засіданні.

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Закриття неба над Заходом України та далекобійні удари: деталі від Умєрова

Київ був представлений міністром оборони Рустемом Умєровим. Він поінформував партнерів про поточну ситуацію й обговорив подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них.

Два дні тому держава-терорист запустила понад 200 ракет та дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони – так званого поясу безпеки над західними регіонами держави,

– розповів очільник Міноборони.

Іще Умєров натякнув на можливе позитивне рішення щодо ударів углиб Росії. Принаймні їх обговорили на Раді Україна – НАТО.

"Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права", – сказав він.