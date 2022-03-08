Пакет предусматривает предоставление кредитных 489 миллионов долларов (беспроцентного займа на 350 миллионов и гарантий на 139 миллионов). А также – грантового финансирования на 134 миллиона долларов и параллельного финансирования на 100 миллионов.

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Хорошие новости от Всемирного банка

Итак, в целом идет речь о 723 миллионах долларов.

Быстрая поддержка поможет правительству оказывать критически важные услуги украинским гражданам, в частности – заработную плату работникам больниц, пенсии и социальные выплаты,

– говорится в заявлении Всемирного банка.

Не забывайте, что Всемирный банк готовит пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.