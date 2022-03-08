Пакет передбачає надання кредитних 489 мільйонів доларів (безвідсоткової позики на 350 мільйонів і гарантій на 139 мільйонів). А також – грантового фінансування на 134 мільйони доларів і паралельного фінансування на 100 мільйонів.

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Хороші новини від Світового банку

Отже, загалом мовиться про 723 мільйони доларів.

Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема – заробітну плату працівникам лікарень, пенсії та соціальні виплати,

– мовиться у заяві Світового банку.

Не забуваймо, що Світовий банк готує пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів у найближчі місяці та додаткову підтримку сусіднім країнам, які приймають українських біженців.

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