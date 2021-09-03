В списке нет пятого президента, – Ермак
Зеленский слушает советы, но не от Порошенко. Об этом в эфире программы иронично заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Наконец у Украины лучший президент за всю историю. Он безусловно прислушивается к мыслям не только членов своей команды, но и к людям, имеющим опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент,
– сказал политик.
Что Порошенко "советовал" Зеленскому
Накануне визита президента к Джо Байдену Порошенко записал шестиминутный ролик, который назвал "Порошенко дал Зеленскому наставления". В нем лидер партии "Европейская солидарность" рассказал, с кем должен встретиться глава государства в США и какие вопросы обсудить.
Традиционно Порошенко вспомнил и о своих достижениях: "Установить добрые личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал при моей каденции".
Смотрите видео с советами Порошенко: