Справедливое и зеленое восстановление: в Совете ЕС начала председательствовать Португалия
С 1 января 2021 года председательство в Совете Европейского Союза взяла на себя Португалия. Руководить органом Лиссабон будет в течение полугода. Ранее в этом статусе находилась Германия.
Португалия начала председательствовать в Совете ЕС: что известно
В своем заявлении Португалия подчеркнула, что сегодня пандемия COVID-19 ставит перед Евросоюзом сложные вызовы. И она сделает все, чтобы под ее председательством "эти шесть месяцев ознаменовали собой начало нового цикла в Европе". Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Передавая президентство премьер-министру Португалии Антониу Кошта, канцлер Ангела Меркель в своем видеообращении отметила, что Германия во главе Совета сосредотачивалась на вопросе пандемии.
Убеждена, что вместе мы будем сильнее вируса,
– подчеркнула политик.
Она добавила, что ЕС уже совместно закупил и распределил вакцины среди 27 членов блока.
Приоритеты Португалии во время председательства в Совете ЕС
- Содействие инклюзивному восстановлению в Европе путем климатических и цифровых преобразований.
- Поддержка европейских ценностей и верховенства права во время борьбы с дискриминацией.
- Содействие плюрализму в СМИ и борьба с дезинформацией.
- Укрепление взаимоотношений с Африкой и Латинской Америкой.
- Установление "обновленной повестки дня" с администрацией избранного президента США Джо Байдена.
Португалия также станет первой страной во главе Совета ЕС, которая будет иметь дело с окончательным выходом Британии с внутреннего рынка и таможенного союза ЕС.
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Добавим, что будет председательствовать Португалия под лозунгом "Время достигать: справедливое, зеленое и цифровое восстановление". Относительно зеленого есть намек не только на возобновляемую энергетику, ведь это один из основных цветов португальского флага.
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