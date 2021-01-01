С 1 января 2021 года председательство в Совете Европейского Союза взяла на себя Португалия. Руководить органом Лиссабон будет в течение полугода. Ранее в этом статусе находилась Германия.

Португалия начала председательствовать в Совете ЕС: что известно

В своем заявлении Португалия подчеркнула, что сегодня пандемия COVID-19 ставит перед Евросоюзом сложные вызовы. И она сделает все, чтобы под ее председательством "эти шесть месяцев ознаменовали собой начало нового цикла в Европе". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кстати Швеция возглавила ОБСЕ и хочет заканчивать войну в Украине

Передавая президентство премьер-министру Португалии Антониу Кошта, канцлер Ангела Меркель в своем видеообращении отметила, что Германия во главе Совета сосредотачивалась на вопросе пандемии.

Убеждена, что вместе мы будем сильнее вируса,

– подчеркнула политик.

Она добавила, что ЕС уже совместно закупил и распределил вакцины среди 27 членов блока.

Приоритеты Португалии во время председательства в Совете ЕС

Содействие инклюзивному восстановлению в Европе путем климатических и цифровых преобразований.

Поддержка европейских ценностей и верховенства права во время борьбы с дискриминацией.

Содействие плюрализму в СМИ и борьба с дезинформацией.

Укрепление взаимоотношений с Африкой и Латинской Америкой.

Установление "обновленной повестки дня" с администрацией избранного президента США Джо Байдена.

Португалия также станет первой страной во главе Совета ЕС, которая будет иметь дело с окончательным выходом Британии с внутреннего рынка и таможенного союза ЕС.

Обратите внимание Жизнь после Brexit: ЕС и Британия подписали торговое соглашение

Добавим, что будет председательствовать Португалия под лозунгом "Время достигать: справедливое, зеленое и цифровое восстановление". Относительно зеленого есть намек не только на возобновляемую энергетику, ведь это один из основных цветов португальского флага.