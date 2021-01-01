З 1 січня 2021 року головування в Раді Європейського Союзу перебрала на себе Португалія. Керуватиме Лісабон органом упродовж пів року. Раніше в цьому статусі перебувала Німеччина.

Португалія почала головувати в Раді ЄС: що відомо

У своїй заяві Португалія підкреслила, що сьогодні пандемія COVID-19 ставить перед Євросоюзом складні виклики. І вона зробить усе, аби під її головуванням "ці шість місяців ознаменували собою початок нового циклу в Європі". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

До речі Швеція очолила ОБСЄ і хоче закінчувати війну в Україні

Передаючи президентство прем’єр-міністру Португалії Антоніо Коста, канцлерка Ангела Меркель у своєму відеозверненні зазначила, що півріччя Німеччини на чолі Ради зосереджувалося на питанні пандемії.

Переконана, що разом ми будемо сильнішими за вірус,

– наголосила політикиня.

Вона додала, що ЄС вже спільно закупив і розподілив вакцини серед 27 членів блоку.

Пріоритети Португалії під час головування в Раді ЄС

Сприяня інклюзивному відновленню в Європі шляхом кліматичних і цифрових перетворень.

Підтримка європейських цінностей і верховенства права під час боротьби з дискримінацією.

Сприяння плюралізму в ЗМІ та боротьба з дезінформацією.

Зміцнення взаємин із Африкою та Латинською Америкою.

Встановлення "оновленого порядку денного" з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена.

Португалія також стане першою країною на чолі Ради ЄС, яка матиме справу з остаточним виходом Британії з внутрішнього ринку та митного союзу ЄС.

Зверніть увагу Життя після Brexit: ЄС та Британія підписали торговельну угоду

Додамо, що головуватиме Португалія під гаслом "Час досягати: справедливе, зелене та цифрове відновлення". Щодо зеленого є натяк не лише на відновлювальну енергетику, адже це один із основних кольорів португальського прапора.