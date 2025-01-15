Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Детали стали известны благодаря недавно рассекреченным документам британской разведывательной службы МИ-5.

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Шпион в сердце британской разведки

Во вторник, 14 января, Национальный архив Великобритании опубликовал информацию о королевском искусствоведе Энтони Бланте. Это пролило новый свет на шпионскую сеть, связанную с Кембриджским университетом в 1930-х годах. Ее члены передавали Советскому Союзу секретную информацию из самого центра британской разведки.

Блант годами находился под подозрением. Только в 1964 году он признался, что во время Второй мировой войны, будучи старшим офицером МИ-5, передавал секретную информацию советским агентам.

Когда Блант снял с себя это бремя, то признался, что почувствовал "глубокое облегчение". В обмен на сотрудничество ему позволили сохранить работу, рыцарский титул и социальный статус, при этом королеву, вероятно, не проинформировали.

В 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сообщил шефу МИ-5 Майклу Хенли, что "королева не знала" и нет смысла рассказывать ей об этом. По мнению Чартериса, это лишь добавило бы ей лишних забот, а повлиять на ситуацию уже невозможно.

Как королева об этом узнала

Однако правительство решило сообщить монарху в 1973 году, когда Блант был болен. Они ожидали скандала в СМИ после смерти искусствоведа, ведь журналисты смогли бы публиковать материалы не боясь исков за клевету.

Чартерис сообщил, что королева "восприняла все это очень спокойно и без удивления", потому что она помнила, что Блант был под подозрением еще в начале 1950-х годов. Хотя историк Кристофер Эндрю утверждает, что монарху якобы рассказывали о шпионе в "общих чертах" раньше.

Бланта публично разоблачила премьер-министр Маргарет Тэтчер в ноябре 1979 года во время выступления в Палате общин. Его лишили рыцарского звания, но к уголовной ответственности так и не привлекли. Блант умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Секретные документы британских спецслужб обычно остаются недоступными в течение десятилетий. Некоторые из уже обнародованных материалов будут представлены на выставке "МИ-5: служебные тайны", которая откроется в Национальном архиве в Лондоне в этом году.