Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Деталі стали відомі завдяки нещодавно розсекреченим документам британської розвідувальної служби МІ-5.

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Шпигун у серці британської розвідки

У вівторок, 14 січня, Національний архів Великої Британії опублікував інформацію про королівського мистецтвознавця Ентоні Бланта. Це пролило нове світло на шпигунську мережу, пов’язану з Кембриджським університетом у 1930-х роках. ЇЇ члени передавали Радянському Союзу секретну інформацію з самого центру британської розвідки.

Блант роками перебував під підозрою. Лише у 1964 році він зізнався, що під час Другої світової війни, бувши старшим офіцером МІ-5, передавав секретну інформацію радянським агентам.

Коли Блант зняв із себе цей тягар, то зізнався, що відчув "глибоке полегшення". В обмін на співпрацю йому дозволили зберегти роботу, лицарський титул і соціальний статус, при цьому королеву, ймовірно, не поінформували.

У 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс повідомив шефу МІ-5 Майклу Хенлі, що "королева не знала" і немає сенсу розповідати їй про це. На думку Чартеріса, це лише додало б їй зайвих турбот, а вплинути на ситуацію вже неможливо.

Як королева про це дізналася

Однак уряд вирішив повідомити монарху у 1973 році, коли Блант був хворий. Вони очікували скандалу в ЗМІ після смерті мистецтвознавця, адже журналісти змогли б публікувати матеріали не боячись позовів за наклеп.

Чартеріс повідомив, що королева "сприйняла все це дуже спокійно і без здивування", бо вона пам'ятала, що Блант був під підозрою ще на початку 1950-х років. Хоча історик Крістофер Ендрю стверджує, що монарху буцімто розповідали про шпигуна у "загальних рисах" раніше.

Бланта публічно викрила прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер у листопаді 1979 року під час виступу в Палаті громад. Його позбавили лицарського звання, але до кримінальної відповідальності так і не притягнули. Блант помер у 1983 році у віці 75 років.

Секретні документи британських спецслужб зазвичай залишаються недоступними протягом десятиліть. Деякі з уже оприлюднених матеріалів будуть представлені на виставці "МІ-5: службові таємниці", яка відкриється в Національному архіві в Лондоні в цьому році.