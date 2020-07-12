Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк раскритиковал украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова. Среди основных претензий – неблагодарность перед властью, которая освободила его из плена и приспособленчество.

Критический пост о Сенцове Михаил Подоляк написал на своей фейсбук-странице.

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В чем Подоляк обвиняет Олега Сенцова:

Приспособленчество Сенцова

Подоляк в своем посте назвал Сенцова идеальной иллюстрацией "хуторского приспособленчества".

Тот же не раз упомянутый всуе "Олег Сенцов" просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества.

"Картинка-герой"

Подоляк отмечает: Олег Сенцов неоднократно используемый для показа истории страданий. Его якобы использовали псевдопатриоты, которые на самом деле ничего реального не предпринимали для освобождения из российского плена.

Ты терпи. Ты сиди. Ты страдай. Потому что это позволяет нам продавать обществу и внешним партнерам красивую историю страданий. Ты прекрасная иллюстрация.

Неблагодарность перед людьми, которые вытянули из плена

Подоляк пишет: освободили Сецова новые люди, которые пришли к власти и не использовали его страдальческий образ. Однако сам бывший узник неблагодарный и оскорбительно оценивает "спасителей".

Сейчас Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его вытянули и не юзали как "жертву застенков". Он безобразно отвратителен в своем политическом приспособленчестве. Дешево и безвкусно.

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Сенцов – аморальный и мелочный

Он предсказуем в своих "экспертных" шагах. Он не элита, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он – банально аморальный. И он скучный самом деле.

О фильме "Носорог"

Критикует Подоляк и Сенцова за то, что тот берет деньги от власти на свой новый фильм "Носорог". Отмечает – это приспособленчество при неблагодарности. Что до таланта кинрорежисера – Подоляк критически замечает, что скорее всего провинцийцний любитель.

Талантливый он? Безразлично. Но, скорее всего, он – типичный провинциальный "самодеятель" с маленьким набором идей. Творчество которого само по себе не продается, но которое можно насытить бюджетными деньгами и впарить обществу.

Отметим, что подготовка к съемкам "Носорог" началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного ареста и заключения Олега Сенцова проект поставили на паузу. Теперь, когда политзаключенный вышел на свободу и занялся своей карьерой, работу над фильмом возобновили. 9 июля Госкино выделило на экранизацию драмы 25 миллионов гривен.

Советник Ермака напоследок риторически спрашивает: зачем в дальнейшем поддерживать Сенцова, финансировать его творчество и "делать медийной звездой".

Да все просто. Такова наша традиция. Мы периодически берем мелкого человека, который волею случая оказалась на информационной передовой, и делаем его медийной звездой. Гордым орлом, который имеет собственное я. А потом – в реалиях – быстро выясняется, что это банальный приспособленец ...

Что известно о Подоляке?

Советником Ермака по антикризисным вопросам он работает с апреля 2020-го. Михаил Подоляк – известный политтехнолог, бывший главный редактор сайта "Обозреватель". Во времена президента Виктора Януковича принимал участие в пресс-конференции адвокатов Юрия Иванющенко ( "Юры Енакиевского") как политический консультант.



На ней адвокаты Иванющенко продемонстрировали справку МВД, что их клиент не причастен к уголовным преступлениям. После этого Иванющенко начал защищать Подоляк. В 2015 году он консультировал кандидата в мэры Киева Сергея Думчева и его партию "Движение за реформы".

24 канал обратился к Олегу Сенцова с просьбой прокомментировать резкие высказывания Михаила Подоляка. Как только мы получим комментарий, то сразу добавим в этот материал.

Что ранее писал Сенцов

Перед тем, как появилась публикация Подоляка, Сенцов на своей странице в Фейсбуке отмечал: фильма "Носорог" выиграл финансирование Госкино еще в 2012 году, и "ни у кого из экспертов не возникло сомнений относительно поддержки этого долгожданного проекта". По словам Сенцова, для его воплощения нужно было найти правильное юридическое решение.

В другом посте заявлял: его невозможно купить, поэтому он не будет молчать, получив деньги из госбюджета.

Те друзья и враги, которые считают, что, получив деньги на съемки своего фильма, я замолчу – ошибаются. Меня невозможно купить, заставить или запугать. Я всегда говорю, что думаю, и не изменяю себе и своей стране. Всем добра!

– написал Сенцов.

До этого Сенцов комментировал дело Порошенко, которое ведет Офис Генпрокурора. Отмечал – "попытка Зеленского посадить Порошенко – очень большая ошибка" и напоминает методы Януковича. Предполагаем, что в том числе и из-за этого поста Михаил Подоляк мог взъесться на Сенцова.

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