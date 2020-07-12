Радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розкритикував українського режисера і бранця Кремля Олега Сенцова. Серед основних претензій – невдячність перед владою, яка звільнила його з полону та пристосуванство.

Критичний пост про Сенцова Михайло Подоляк написав на своїй фейсбук-сторінці.

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У чому Подоляк звинувачує Олега Сенцова:

Пристосуванство Сенцова

Подоляк у своєму дописі назвав Сенцова ідеальною ілюстрацією "хутірського пристосуванства".

Той-таки не/раз згаданий всує "Олег Сенцов" просто фантастично ідеальна ілюстрація особливостей нашого внутрішнього національного характеру. Того самого горезвісного хутірського пристосуванства.

"Картинка-герой"

Подоляк зазначає: Олег Сенцов неодноразово був використовуваний задля показу історії страждань. Його нібито використовували псевдопатріоти, які насправді нічого реального не робили для звільнення з російського полону.

Ти терпи. Ти сиди. Ти страждай. Тому що це дозволяє нам продавати суспільству і зовнішнім партнерам красиву історію страждань. Ти чудова ілюстрація.

Невдячність перед людьми, які дістали з полону

Подоляк пише: визволли Сецова нові люди, які прийшли до влади і не використовували його страждений образ. Однак сам колишній в'язень невдячний і образливо оцінює "рятівників".

Нині Сенцов підкреслено образливий у своїх оцінках людей, які його дістали і не юзали як "жертву катівні". Він бридко огидний у власному політичному пристосовництво. Дешево і без смаку.

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Сенцов – аморальний і дріб'язковий

Він передбачуваний у своїх "експертних" кроках. Він не еліта, тому що інтелектуально порожній і дріб'язковий в моралі. Хоча ні. Він – банально аморальний. І він нудний насправді.

Про фільм "Носоріг"

Критикує Подоляк і Сенцова за те, що той бере гроші від влади на свій новий фільм "Носоріг". Зазначає – це пристосуванство при невдячності. Щодо таланту кінрорежисера – Подоляк критично зауважує, що скоріш за все провінційцний аматор".

Талановитий він? Байдуже. Але, швидше за все, він – типовий провінційний "самодіяльник" з малим набором ідей. Творчість якого саме по собі не продається, але яке можна наситити бюджетними грошима і напарити суспільству.

Зазначимо, що підготовка до зйомок "Носорогу" розпочалась ще у 2013 році, однак через незаконний арешт та ув'язнення Олега Сенцова проєкт поставили на паузу. Тепер, коли політв'язень вийшов на волю та зайнявся своєю кар'єрою, роботу над фільмом відновили. 9 липня Держкіно виділило на екранізацію драми 25 мільйонів гривень.

Радник Єрмака наостанок риторично запитує: навіщо надалі підтримувати Сенцова, фінансувати його творчість і "робити медійною зіркою".

Та все просто. Така наша традиція. Ми періодично беремо дрібну людину, яка волею випадку опинилася на інформаційній передовій, і робимо його медійної зіркою. Гордим орлом, який має власне я. А потім – в реаліях – швидко з'ясовується, що це банальний пристосуванець ...

Що відомо про Подоляка? Радником Єрмака з антикризових питань він працює від квітня 2020-го. Михайло Подоляк – відомий політтехнолог, колишній головний редактор сайту "Обозреватель". За часів президента Віктора Януковича брав участь у пресконференції адвокатів Юрія Іванющенка ("Юри Єнакіївського") як політичний консультант.



На ній адвокати Іванющенка продемонстрували довідку МВС, що їхній клієнт не причетний до кримінальних злочинів. Після цього Іванющенка почав захищати Подоляк. У 2015 році він консультував кандидата в мери Києва Сергія Думчева і його партію "Рух за реформи".

24 канал звернувся до Олега Сенцова з проханням прокоментувати різкі висловлювання Михайла Подоляка. Щойно ми його отримаємо, додамо до цього матеріалу.

Що раніше писав Сенцов

Перед тим, як з'явилася публікація Подоляка, Сенцов на своїй сторінці у фейсбуці зауважував: фільму "Носоріг", який вигравав фінансування Держкіно ще у 2012 році, а "ні у кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проєкту". За словами Сенцова, для його втілення потрібно було знайти правильне юридичне рішення.

В іншому пості заявляв: його неможливо купити, тому він не буде мовчати, отримавши гроші з держбюджету.

Ті друзі та вороги, які вважають, що, отримавши гроші на зйомки свого фільма, я замовкну – помиляються. Мене неможливо купити, примусити чи залякати. Я завжди говорю, що думаю, та не зраджую собі та своїй країні. Усім добра!

– написав Сенцов.

До цього Сенцов коментував справу Порошенка, яку веде Офіс Генпрокурора. Зазначав – "спроба Зеленського посадити Порошенка – дуже велика помилка" і нагадує методи часів Януковича. Припускаємо, що зокрема і через цей пост Михайло Подоляк міг вз'їстися на Сенцова.

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