Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Он подтвердил, что революция в России возможна, однако позже. Хоть на территории страны-агрессора уже испытывают нехватку лекарств и продовольствия, санкции начнут догонять народ на полную через 6–9 месяцев.

Единственное, что сейчас реально боится Путин, что его очень пугает, это вопрос "солдатских матерей" и это вопрос появления срочников в российской армии,

– подчеркнул Денисенко.

Напомним, что главарям противника становится все сложнее скрывать правду. В региональных СМИ постоянно сообщают о новых погибших рашистах, хотя Кремль об этом не говорит.

Советник главы МВД о ситуации в Кремле: смотрите видео