Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Він підтвердив, що революція у Росії можлива, однак пізніше. Хоч на території країни-агресорки вже відчувають брак ліків та продовольства, санкції почнуть доганяти народ на повно через 6 – 9 місяців.

Єдине, що зараз реально боїться Путін, що його дуже лякає, це питання "Солдатських матерів" і це питання появи строковиків у російській армії,

– наголосив Денисенко.

Нагадаємо, що ватажкам противника стає все складніше приховувати правду. У регіональних ЗМІ постійно повідомляють про нових загиблих рашистів, хоч Кремль про це не говорить.

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