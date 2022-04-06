Советник главы МВД ответил, будут ли новые санкции критическими для России

В Евросоюзе сообщили о введении новых санкций против России. Однако вряд ли они будут критическими.

ЕС намерен запретить импорт угля из России и принять решение о закрытии портов. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, если закроют импорт угля и в частности товаров химической промышленности, Россия потеряет 9 миллиардов долларов.

Это как будто много. Однако если вспомнить, что 240 миллиардов она получит от нефти, то очевидно 9 миллиардов не будут критичными ни в коем случае для России ближайшие пол года,

– подчеркнул Денисенко.

Развитие действий Германии в отношении России

Советник главы МВД отметил, что есть 3 варианта развития действий Германии в отношении России:

первый – невероятный – принятие нефтяного эмбарго;

второй – ограничатся только углем;

промежуточный.

"Надеюсь, будет срединный вариант – принятие решения о резком ограничении импорта нефтепродуктов", – сказал Денисенко.

По его мнению, давление в центре Германии среди общественности, особенно после Бучи, очень велико. Это можно увидеть за местной прессой, активностью людей. "Депутаты Бундестага чувствуют это давление", – добавил он.

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