Игорь Новиков, внештатный советник президента Владимира Зеленского, заявил о желании уйти в отставку.

Увольнение советника Зеленского Новикова: что известно

Об этом он написал в фейсбуке. Свое сообщение Новиков сопроводил фотографией, на которой позирует вместе с заявлением об увольнении. Документ датирован 5 августа.

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О причинах такого шага Новиков не сообщил. Только заметил, что решил не отставать от бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко Максима Бахматова. Кроме того, свое сообщение он подписал хэштегом #внеполитики.

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