Советник Зеленского написал заявление об увольнении
Игорь Новиков, внештатный советник президента Владимира Зеленского, заявил о желании уйти в отставку.
Увольнение советника Зеленского Новикова: что известно
Об этом он написал в фейсбуке. Свое сообщение Новиков сопроводил фотографией, на которой позирует вместе с заявлением об увольнении. Документ датирован 5 августа.
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О причинах такого шага Новиков не сообщил. Только заметил, что решил не отставать от бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко Максима Бахматова. Кроме того, свое сообщение он подписал хэштегом #внеполитики.
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Коротко об Игоре Новикове
- Зеленский его назначил внештатным советником 9 июля 2019 года.
- До этого Новиков возглавлял SingularityU Kyiv – официальное представительство американского Университета Сингулярности в Украине.
- Его называют ведущим докладчиком и футурологом Украины, который специализируется на "пересечении поведенческой науки, экономики и рассказа".
- Также Новиков – соорганизатор конференции iForum.
- По данным издания "Бабель", он отвечал в команде президента за украинско-американские отношения и помогал готовить первый визит Зеленского в США.