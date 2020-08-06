Ігор Новіков, позаштатний радник президента Володимира Зеленського, заявив про бажання піти у відставку.

Звільнення радника Зеленського Новікова: що відомо

Про це він написав у фейсбуці. Свій допис Новіков супроводив фотографією, на якій позує разом із заявою про звільнення. Документ датовано 5 серпня.

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Про причини такого кроку Новіков не повідомив. Лише зауважив, що вирішив не відставати від колишнього радника мера Києва Віталія Кличка Максима Бахматова. Крім того, своє повідомлення він підписав хештегом #внеполитики (поза політикою).

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