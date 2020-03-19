Советник Авакова заявил о необходимости ввести чрезвычайное положение в Украине

Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что в Украине уже в ближайшие дни необходимо ввести режим чрезвычайного положения. По его словам, только такой способ позволит не расплачиваться тысячами жизней за потерянное время и легкомыслие.

Объявление чрезвычайной ситуации в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяет психологически подготовить украинцев к такому шагу, подчеркнул Варченко в своем фейсбуке.

Интересно Нарушение условий карантина: с 20 марта полиция усилит меры

Очень быстро активное и ответственное меньшинство граждан превратится в решающее большинство, которое заставит легкомысленных идиотов осознать серьезность угрозы,

– заявил советник главы МВД.

По его словам, только после введения чрезвычайного положения прекратятся шутки, смех и политическая истерика относительно коронавируса. И для этого не нужны будут колонны катафалков.

Иван Варченко также отметил несколько важных моментов, которых стоит придерживаться после введения чрезвычайного положения:

работа только критически необходимого для жизнедеятельности страны бизнеса;

установление особого порядка распределения продуктов;

ограничение свободы передвижения, а также въезда и выезда из населенных пунктов;

ограничения по профессии граждан, которые могут ездить в общественном транспорте;

большинство украинцев будут сидеть дома, в частности пенсионеры и дети;

установка комендантских часов;

на улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан.

"Это не апокалиптические предсказания с целью добавить испуга и паники. Это – перечень эффективных государственных мер и ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу. Таким образом будет прервано распространение болезни. Китаю это удалось. Должно выйти и в демократической Европе, и в Украине", – резюмировал Варченко.



Какие ограничительные меры сейчас действуют в Украине / инфографика 24 канала