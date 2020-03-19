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      Советник Авакова заявил о необходимости ввести чрезвычайное положение в Украине

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      Советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что в Украине уже в ближайшие дни необходимо ввести режим чрезвычайного положения. По его словам, только такой способ позволит не расплачиваться тысячами жизней за потерянное время и легкомыслие.

      Объявление чрезвычайной ситуации в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях уже позволяет психологически подготовить украинцев к такому шагу, подчеркнул Варченко в своем фейсбуке.

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      Очень быстро активное и ответственное меньшинство граждан превратится в решающее большинство, которое заставит легкомысленных идиотов осознать серьезность угрозы,
      – заявил советник главы МВД.

      По его словам, только после введения чрезвычайного положения прекратятся шутки, смех и политическая истерика относительно коронавируса. И для этого не нужны будут колонны катафалков.

      Иван Варченко также отметил несколько важных моментов, которых стоит придерживаться после введения чрезвычайного положения:

      • работа только критически необходимого для жизнедеятельности страны бизнеса;
      • установление особого порядка распределения продуктов;
      • ограничение свободы передвижения, а также въезда и выезда из населенных пунктов;
      • ограничения по профессии граждан, которые могут ездить в общественном транспорте;
      • большинство украинцев будут сидеть дома, в частности пенсионеры и дети;
      • установка комендантских часов;
      • на улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан.

      "Это не апокалиптические предсказания с целью добавить испуга и паники. Это – перечень эффективных государственных мер и ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу. Таким образом будет прервано распространение болезни. Китаю это удалось. Должно выйти и в демократической Европе, и в Украине", – резюмировал Варченко.

      карантин, обмеження, коронавірус
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Чрезвычайное положение
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