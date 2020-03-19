Радник Авакова заявив про необхідність запровадити надзвичайний стан в Україні

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що в Україні вже у найближчі дні необхідно запровадити режим надзвичайного стану. За його словами, лише такий спосіб дозволить не розраховуватися тисячами життів за втрачений час і легковажність.

Оголошення надзвичайної ситуації у Київський, Чернівецький та Житомирській областях вже дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку, наголосив Варченко у своєму фейсбуці.

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Дуже швидко активна і відповідальна меншість громадян перетвориться на вирішальну більшість, яка змусить легковажних ідіотів усвідомити серйозність загрози,

– заявив радник голови МВС.

За його словами, лише після запровадження надзвичайного стану припиняться жарти, сміх і політична істерика щодо коронавірусу. І для цього не потрібні будуть колони катафалків.

Іван Варченко також відзначив кілька важливих моментів, яких варто дотримуватися після введення надзвичайного стану:

робота лише критично необхідного для життєдіяльності країни бізнесу;

встановлення особливого порядку розподілу продуктів;

обмеження свободи пересування, а також в'їзду і виїзду з населених пунктів;

обмеження за професією громадян, які можуть їздити у громадському транспорті;

більшість українців сидітимуть вдома, зокрема пенсіонери і діти;

встановлення комендантських годин;

на вулиці працюватимуть бригади медиків та інших служб, які перевірятимуть температуру громадян.

"Це не апокаліптичні передбачення з метою додати переляку та паніки. Це – перелік ефективних державних заходів та відповідальної поведінки громадян, які дозволяють долати коронавірусну загрозу. У такий спосіб буде перервано поширення хвороби. Китаю це вдалося. Має вийти і в демократичній Європі, і в Україні", – резюмував Варченко.



Які обмежувальні заходи наразі діють в Україні / інфографіка 24 каналу