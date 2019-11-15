Советник Трампа действительно лгал Конгрессу, теперь его могут посадить на 50 лет

Роджера Стоуна, экс-советника по политическим вопросам американского президента Дональда Трампа, 15 ноября признали виновным в лжесвидетельстве Конгрессу. Эти показания он давал во время расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Об этом рассказали в эфире американского телеканала CBS.

Также 15 ноября Трамп и Йованович обменялись взаимными обвинениями

Прокурор Джонатан Кравиц заявил, что Роджер Стоун не может так просто себе решить, какие факты важны (и о них говорить Конгрессу правду), а какие вроде бы не имеют значения (и о них соврать или умолчать). Напомним, Стоун свидетельствовал в Конгрессе в сентябре 2017 года.

Во время судебного разбирательства прокуратура предоставила доказательства того, что Роджер Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о похищенных электронных письмах соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон – говорится о письмах, которые могли бы подорвать ее авторитет.

С 2006 года Джулиан Ассанж публиковал на сайте WikiLeaks тысячи секретных документов, содержащих информацию о коррупции, скандалах и дипломатии в США. В том числе – письма из взломанной электронной почты Хиллари Клинтон.

Кроме того, Стоуна признали виновным в давлении на свидетеля: тот требовал отказаться от сотрудничества со следствием.

Несмотря на то, что Роджер Стоун отвергает все обвинения, его могут приговорить к 50 годам лишения свободы.

Трамп уже успел заявить, что возмущен таким решением и действиями всей судебной системы в этом деле в целоме: мол – это доказательство ее двойных стандартов.

Важно: 15 ноября Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 21 апреля.