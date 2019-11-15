Радник Трампа дійсно брехав Конгресу, тепер його можуть посадити на 50 років

Роджера Стоуна, ексрадника з політичних питань американського президента Дональда Трампа, 15 листопада визнали винним у неправдивих свідченнях Конгресу. Ці свідчення він давав під час розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Про це розповіли в ефірі американського телеканалу CBS.

Також 15 листопада Трамп і Йованович обмінялись взаємними звинуваченнями

Прокурор Джонатан Кравіц заявив, що Роджер Стоун не може отак просто собі вирішити, які факти є важливими (і про них говорити Конгресу правду), а які начебто не мають значення (і про них збрехати або змовчати). Нагадаємо, Стоун свідчив у Конгресі у вересні 2017 року.

Під час судового розгляду прокуратура надала докази того, що Роджер Стоун намагався отримати інформацію від засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа про викрадені електронні листи суперниці Трампа на виборах Гіларі Клінтон – мовиться про листи, які могли б підірвати її авторитет.

З 2006 року Джуліан Ассанж публікував на сайті WikiLeaks тисячі секретних документів, що містили інформацію про корупцію, скандали і дипломатію в США. У тому числі – листи зі зламаної електронної скриньки Гілларі Клінтон.

Ще ж і надто, Стоуна визнали винним у тиску на свідка: той вимагав відмовитися від співпраці зі слідством.

Попри те, що Роджер Стоун відкидає усі звинувачення, його можуть засудити до 50 років позбавлення волі.

Трамп вже встиг заявити, що обурений таким рішенням та діями усієї судової системи у цій справі взагалі: мовляв – це доказ її подвійних стандартів.

Важливо: 15 листопада Білий дім оприлюднив стенограму першої телефонної розмови президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського, яка відбулась 21 квітня.