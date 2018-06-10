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Советник Трампа "набросился" на Трюдо

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Лари Кудлоу
Лари Кудлоу / Фото из открытых источников

Ларри Кудлоу, который является экономическим советником Белого дома, заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вонзил нож в спину президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Кудлоу заявил, что напряжение между ближайшими союзниками США и Канадой возникло из-за попытки Трюдо выставить Трампа в плохом свете.

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По его словам, Канада наживается на США, облагает пошлиной американские товары, например, молоко. При этом, по его словам, Канада хочет продавать без таможенных тарифов свои товары в США.

Трамп хотел бы видеть торговлю между партнерами вообще без таможенных платежей, но пока другие не откажутся от такой практики, США также будут защищать своего производителя,
– добавил Кудлоу.

Теги: Новости политики Канада Джастин Трюдо Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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