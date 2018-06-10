Советник Трампа "набросился" на Трюдо

Ларри Кудлоу, который является экономическим советником Белого дома, заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо вонзил нож в спину президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Кудлоу заявил, что напряжение между ближайшими союзниками США и Канадой возникло из-за попытки Трюдо выставить Трампа в плохом свете.

Читайте также: Маккейн раскритиковал Трампа за выходки на G7

По его словам, Канада наживается на США, облагает пошлиной американские товары, например, молоко. При этом, по его словам, Канада хочет продавать без таможенных тарифов свои товары в США.

Трамп хотел бы видеть торговлю между партнерами вообще без таможенных платежей, но пока другие не откажутся от такой практики, США также будут защищать своего производителя,

– добавил Кудлоу.