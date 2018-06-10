Маккейн остро раскритиковал Трампа из-за выходки на G7

Сенатор Джон Маккейн подверг беспощадной критике решение Дональда Трампа по отзыву подписи с совместной декларации участников саммита G7 в Канаде.

Свое недовольство республиканец выразил в Twitter.

Он также выразил возмущение по поводу противостояния Трампа с союзными к США государствами.

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"Нашим союзникам: двухпартийное большинство американцев остается приверженным свободной торговли, глобализации и поддержке союзничества, основанных на 70-летнем опыте общих ценностей. Американцы стоят на вашей стороне, даже если наш президент – нет", – написал Маккейн.

To our allies: bipartisan majorities of Americans remain pro-free trade, pro-globalization & supportive of alliances based on 70 years of shared values. Americans stand with you, even if our president doesn’t. — John McCain (@SenJohnMcCain) 10 червня 2018 р.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.



Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они отметили, что продолжение санкций против Кремля связано исключительно с тем, что он "не продемонстрировал полного выполнения своих обязательств в минских договоренностях и уважения суверенитета Украины".