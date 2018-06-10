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Маккейн остро раскритиковал Трампа из-за выходки на G7

242 Читати новину українською
Джон Маккейн
Джон Маккейн / Фото из открытых источников

Сенатор Джон Маккейн подверг беспощадной критике решение Дональда Трампа по отзыву подписи с совместной декларации участников саммита G7 в Канаде.

Свое недовольство республиканец выразил в Twitter.

Он также выразил возмущение по поводу противостояния Трампа с союзными к США государствами.

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"Нашим союзникам: двухпартийное большинство американцев остается приверженным свободной торговли, глобализации и поддержке союзничества, основанных на 70-летнем опыте общих ценностей. Американцы стоят на вашей стороне, даже если наш президент – нет", – написал Маккейн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в итоговом коммюнике саммита в Канаде осудили аннексию Крыма Россией и произнесли поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они отметили, что продолжение санкций против Кремля связано исключительно с тем, что он "не продемонстрировал полного выполнения своих обязательств в минских договоренностях и уважения суверенитета Украины".

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Джон Маккейн
Источник: 24 Канал
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