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Маккейн гостро розкритикував Трампа через вибрики на G7

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Джон Маккейн
Джон Маккейн / Фото з відкритих джерел

Сенатор Джон Маккейн піддав нещадній критиці рішення Дональда Трампа щодо відкликання підпису зі спільної декларації учасників саміту G7 у Канаді.

Своє невдоволення республіканець висловив у Twitter.

Він також висловив обурення з приводу протистояння Трампа з союзними до США державами.

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"Нашим союзникам: двопартійна більшість американців залишається прихильною вільній торгівлі, глобалізації й підтримці союзництва, що ґрунтуються на 70-річному досвіді спільних цінностей. Американці стоять на вашому боці, навіть якщо наш президент – ні", – написав Маккейн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони зазначили, що продовження санкцій проти Кремля пов'язане виключно з тим, що він "не продемонстрував повного виконання своїх зобов'язань у мінських домовленостях та поваги суверенітету України".

Теги: Новини політики Дональд Трамп Джон Маккейн Новини США
Джерело: 24 Канал
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