Маккейн гостро розкритикував Трампа через вибрики на G7
Сенатор Джон Маккейн піддав нещадній критиці рішення Дональда Трампа щодо відкликання підпису зі спільної декларації учасників саміту G7 у Канаді.
Своє невдоволення республіканець висловив у Twitter.
Він також висловив обурення з приводу протистояння Трампа з союзними до США державами.
Читайте також: У Росії побачили "добрий знак" у відмові Трампа підписувати комюніке саміту "Великої сімки"
"Нашим союзникам: двопартійна більшість американців залишається прихильною вільній торгівлі, глобалізації й підтримці союзництва, що ґрунтуються на 70-річному досвіді спільних цінностей. Американці стоять на вашому боці, навіть якщо наш президент – ні", – написав Маккейн.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що наказав представникам його країни не підписувати комінюке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7) у Канаді.
Лідери країн "Великої сімки" (G7) у підсумковому комюніке саміту в Канаді засудили анексію Криму Росією та виголосили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони зазначили, що продовження санкцій проти Кремля пов'язане виключно з тим, що він "не продемонстрував повного виконання своїх зобов'язань у мінських домовленостях та поваги суверенітету України".