Радник Трампа "накинувся" на Трюдо

Ларі Кудлоу, який є економічним радником Білого дому, заявив, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо встромив ножа у спину президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Кудлоу заявив, що напруження між найближчими союзниками США та Канадою виникло через спробу Трюдо показати Трампа у поганому світлі.

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За його словами, Канада наживається на США, обкладає митом американські товари, наприклад, молоко. При цьому, за його словами, Канада хоче продавати без митних тарифів свої товари у США.

Трамп хотів би бачити торгівлю між партнерами взагалі без митних платежів, але поки інші не відмовляться від такої практики, США також будуть захищати свого виробника,

– додав Кудлоу.