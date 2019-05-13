Советник Зеленского пока не видит смысла в прямом разговоре с Путиным

Новоизбранному президенту пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Прямые переговоры пока бесперспективны, поскольку Россия не выполнила никаких своих обязательств.

Решение будет принимать только Владимир Зеленский, однако его помощники будут доказывать ему свои позиции, об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет "Радио Свобода".

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Он считает, что новоизбранному Президенту Украины сначала нужно подготовить предложения для России и согласовать их с представителями Германии и Франции.

Необходимо наработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", а возможно, и благодаря расширению,

– сказал советник Зеленского.

Уже после того стоит "с согласованным документом встречаться с Россией". Следует привлечь также другие страны вне Евросоюза, которые являются мощными игроками в мире и имеют значительное влияние на Россию, например, Китай.

Апаршин считает, что на возвращение Донбасса под контроль Украины понадобится 5 лет. Об этом он сказал, ссылаясь на оценку международной группы. Выполнение минских договоренностей начнется с того момента, когда уйдут российские войска.

"Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года – как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет", – пояснил он.

Советник Зеленского добавил, что это касается и принятия соответствующих решений на уровне ООН, и формирование миротворческих сил и гражданской администрации. Однако пока трудно сказать, сколько лет понадобится для возвращения предыдущего уровня доверия друг к другу.

Там же люди убиты. Как убедить тех людей, родных 13 тысяч погибших, что нам, например, с завтрашнего дня придется смириться и снова там с кем-то договариваться? Очень будет сложно,

– считает он.

Апаршин убежден, что для этого нужна очень взвешенная политика и все чувствительные вопросы в отношении веры, языка и истории "необходимо рассматривать очень осторожно".

Что Зеленский говорил о переговорах с Путиным?Сказал, что готов к переговорам с российским президентом по вопросу войны и мира на Донбассе. Он подчеркивает – жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Однако при этом новоизбранный президент понимает – процесс достижения мира на Донбассе может быть долгим.



В общем Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.