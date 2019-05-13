17:27
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Советник Зеленского пока не видит смысла в прямом разговоре с Путиным

      77 Читати новину українською
      Советник Зеленского не видит перспектив в прямых переговорах с Путиным сейчас
      Советник Зеленского не видит перспектив в прямых переговорах с Путиным сейчас / Коллаж 24 канала

      Новоизбранному президенту пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Прямые переговоры пока бесперспективны, поскольку Россия не выполнила никаких своих обязательств.

      Решение будет принимать только Владимир Зеленский, однако его помощники будут доказывать ему свои позиции, об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Украина готова отказаться от Минских соглашений: Климкин сделал громкое заявление

      Он считает, что новоизбранному Президенту Украины сначала нужно подготовить предложения для России и согласовать их с представителями Германии и Франции.

      Необходимо наработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", а возможно, и благодаря расширению,
      – сказал советник Зеленского.

      Уже после того стоит "с согласованным документом встречаться с Россией". Следует привлечь также другие страны вне Евросоюза, которые являются мощными игроками в мире и имеют значительное влияние на Россию, например, Китай.

      Апаршин считает, что на возвращение Донбасса под контроль Украины понадобится 5 лет. Об этом он сказал, ссылаясь на оценку международной группы. Выполнение минских договоренностей начнется с того момента, когда уйдут российские войска.

      "Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года – как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет", – пояснил он.

      Советник Зеленского добавил, что это касается и принятия соответствующих решений на уровне ООН, и формирование миротворческих сил и гражданской администрации. Однако пока трудно сказать, сколько лет понадобится для возвращения предыдущего уровня доверия друг к другу.

      Там же люди убиты. Как убедить тех людей, родных 13 тысяч погибших, что нам, например, с завтрашнего дня придется смириться и снова там с кем-то договариваться? Очень будет сложно,
      – считает он.

      Апаршин убежден, что для этого нужна очень взвешенная политика и все чувствительные вопросы в отношении веры, языка и истории "необходимо рассматривать очень осторожно".

      Что Зеленский говорил о переговорах с Путиным?Сказал, что готов к переговорам с российским президентом по вопросу войны и мира на Донбассе. Он подчеркивает – жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой. Однако при этом новоизбранный президент понимает – процесс достижения мира на Донбассе может быть долгим.

      В общем Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.

      blog_ava
      Скандал с MARUV: что случилось и почему она не едет на Евровидение от Украины
      сегодня
      21531
      Теги: Новости России Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      сегодня , 17:05 Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент
      Юрій Бутусов 176
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1351
      Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      сегодня , 15:20 Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      3296
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сегодня , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1759
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сегодня , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 516
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук