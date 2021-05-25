О темах, которые советники "нормандской четверки" обсудят на очередной встрече, в комментарии изданию рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.
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Детали встречи советник "норманнской четверки"
Встреча политических советников "норманнской четверки" пройдет в среду, 26 мая.
Тематика та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры,
– отметил Арестович.
Переговоры состоятся в режиме видеоконференции. Участие в них со стороны Украины будет принимать руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак прислал коллегам из "нормандского формата" письмо
- Недавно Андрей Ермак направил коллегам из "нормандского формата" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе.
- Он просил проанализировать выполнение итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.
- Также Ермак предложил провести встречу в очном формате.