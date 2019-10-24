Советником Гончарука может стать российский экс-чиновник, – СМИ

Должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах может занять российский экс-чиновник Сергей Алексашенко.

Секретариат Кабмина сейчас рассматривает соответствующее представление руководителя аппарата премьер-министра, пишет "Следствие.Инфо".

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Сам Гончарук заявил, что такое назначение требует консультаций с СБУ, поскольку является очень рискованным. В то же время премьер подчеркнул, что говорить о таком назначении пока рано.

Я не хочу это комментировать, потому что пока ничего комментировать. Такого советника у меня нет,

– сказал он.

Кто такой Сергей Алексашенко?