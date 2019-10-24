Советником Гончарука может стать российский экс-чиновник, – СМИ
Должность советника премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах может занять российский экс-чиновник Сергей Алексашенко.
Секретариат Кабмина сейчас рассматривает соответствующее представление руководителя аппарата премьер-министра, пишет "Следствие.Инфо".
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Сам Гончарук заявил, что такое назначение требует консультаций с СБУ, поскольку является очень рискованным. В то же время премьер подчеркнул, что говорить о таком назначении пока рано.
Я не хочу это комментировать, потому что пока ничего комментировать. Такого советника у меня нет,
– сказал он.
Кто такой Сергей Алексашенко?
- У него российское гражданство. В 1993-1995 годах был заместителем министра финансов России, а в конце 90-х – первым заместителем председателя правления Центрального банка России.
- Работал в российском Росбанке и холдинговой компании Интеррос. С 2014 года проживает на территории США.
- В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свобода", называл себя беженцем. Кроме того, он критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.
- В интервью радио "Эхо Москвы" в мае 2014 Алексашенко заявлял, что Россия, аннексировав Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине по неприкосновенности ее территории.
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