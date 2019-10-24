22:23
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Радником Гончарука може стати російський ексчиновник, – ЗМІ

      2999 Читать новость на русском
      Радником прем’єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника
      Радником прем’єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника / Getty images

      Посаду радника прем'єр-мін істра Олексія Гончарука на громадських засадах може зайняти російський ексчиновник Сергій Алексашенко.

      Секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра, пише "Слідство.Інфо".

      Варто знати: Прем'єр-міністр дав місяць на вирішення ситуації з контрабандою на митниці

      Сам Гончарук заявив, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Водночас прем'єр наголосив, що говорити про таке призначення поки рано.

      Я не хочу це коментувати, тому що поки нічого коментувати. Такого радника у мене немає,
      – сказав він.

      Хто такий Сергій Алексашенко?

      • Він має російське громадянство. У 1993-1995 роках був заступником міністра фінансів Росії, а наприкінці 90-х – першим заступником голови правління Центрального банку Росії.
      • Працював в російському Росбанку та холдинговій компанії Інтеррос. З 2014 року проживає на території США.
      • У 2015 році Сергій Алексашенко, пояснюючи свій від'їзд в США "Радіо Свобода", називав себе біженцем. Окрім того, він критикував російські державні інститути та дії Володимира Путіна на посту президента.
      • В інтерв'ю радіо "Ехо Москви" в травні 2014 Алексашенко заявляв, що Росія, анексувавши Крим, зруйнувала систему міжнародних гарантій, які давали Україні по недоторканності її території.
      blog_ava
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні
      5408
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олексій Гончарук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      сьогодні , 22:00 Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      Блог Соцмережі 67
      Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      сьогодні , 20:30 Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      Ірина Поліщук 553
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      507
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні , 19:01 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 5401
      Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      сьогодні , 18:00 Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      Борис Немировський 632
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук