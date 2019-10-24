Радником Гончарука може стати російський ексчиновник, – ЗМІ
Посаду радника прем'єр-мін істра Олексія Гончарука на громадських засадах може зайняти російський ексчиновник Сергій Алексашенко.
Секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра, пише "Слідство.Інфо".
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Сам Гончарук заявив, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Водночас прем'єр наголосив, що говорити про таке призначення поки рано.
Я не хочу це коментувати, тому що поки нічого коментувати. Такого радника у мене немає,
– сказав він.
Хто такий Сергій Алексашенко?
- Він має російське громадянство. У 1993-1995 роках був заступником міністра фінансів Росії, а наприкінці 90-х – першим заступником голови правління Центрального банку Росії.
- Працював в російському Росбанку та холдинговій компанії Інтеррос. З 2014 року проживає на території США.
- У 2015 році Сергій Алексашенко, пояснюючи свій від'їзд в США "Радіо Свобода", називав себе біженцем. Окрім того, він критикував російські державні інститути та дії Володимира Путіна на посту президента.
- В інтерв'ю радіо "Ехо Москви" в травні 2014 Алексашенко заявляв, що Росія, анексувавши Крим, зруйнувала систему міжнародних гарантій, які давали Україні по недоторканності її території.
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