Радником Гончарука може стати російський ексчиновник, – ЗМІ

Посаду радника прем'єр-мін істра Олексія Гончарука на громадських засадах може зайняти російський ексчиновник Сергій Алексашенко.

Секретаріат Кабміну наразі розглядає відповідне подання керівника апарату прем’єр-міністра, пише "Слідство.Інфо".

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Сам Гончарук заявив, що таке призначення вимагає консультацій з СБУ, оскільки є дуже ризикованим. Водночас прем'єр наголосив, що говорити про таке призначення поки рано.

Я не хочу це коментувати, тому що поки нічого коментувати. Такого радника у мене немає,

– сказав він.

Хто такий Сергій Алексашенко?