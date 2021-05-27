Советнику министра обороны России сообщили о подозрении из-за событий в Крыму

В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении генерал-полковнику вооруженных сил России, который занимает должность советника министра обороны. Его обвиняют в содействии изменению границ территории и границы Украины, а также подстрекательстве к совершению государственной измены.

По данным следствия, в феврале – марте 2014 года подозреваемый осуществлял командование Южным военным округом вооруженных сил России.

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Детали подозрения советнику министра обороны России

Тогда он организовал окружение бронетранспортерами и блокирование воинской части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ. Этот батальон был одним из самых боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.

Правоохранители выяснили, что российский генерал-полковник, угрожая применением военными России физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВСУ и управления береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены. Он поощрял украинских военных перейти на сторону врага.

В чем обвиняют российского генерал-полковника

Прокуроры объявили генерал-полковнику вооруженных сил России, который сейчас занимает должность советника министра обороны России, подозрение по фактам:

пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины,

подстрекательства к совершению государственной измены,

пособничества в ведении агрессивной войны.

Сейчас прокуроры и следователи СБУ продолжают собирать доказательства причастности представителей власти и служащих вооруженных сил России к развязыванию и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершения других преступлений, которые привели к оккупации Крыма.

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