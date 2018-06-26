Советнику спикера Госдумы запретили въезд в Украину

Известному российскому журналисту и телеведущему Евгению Примакову на 5 лет запретили въезд на территорию Украины.

Об этом в своем Facebook сообщил Примаков.

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Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, что угрожает безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно,

– отметил Евгений Примаков, обнародовав документы о запрете въезда в Украину, которые ему утром 26 июня вручили после прибытия в аэропорт "Борисполь".

Журналист говорит, что ехал в Киев на экспертную конференцию ОБСЕ по свободе слова.

Евгений Примаков является внуком российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова. Он является автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24", а также занимает должность советника спикера Государственной Думы РФ по международным вопросам и гуманитарным проектам.