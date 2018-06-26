Раднику спікера Держдуми заборонили в'їзд в Україну

Відомому російському журналістові та телеведучому Євгену Примакову на 5 років заборонили в'їзд на територію України.

Про це у своєму Facebook повідомив сам Примаков.

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Просто закрили в'їзд на 5 років як персоні, що загрожує безпеці України. Зі мною все в порядку, все було цілком ввічливо і коректно,

– зазначив Євген Примаков, оприлюднивши документи про заборону в'їзду в Україну, які йому вранці 26 червня вручили після прибуття в аеропорт "Бориспіль".

Журналіст каже, що їхав в Київ на експерту конференцію ОБСЄ зі свободи слова.

Євген Примаков є онуком російського державного і політичного діяча Євгена Примакова. Він є автором та ведучим програми "Міжнародний огляд" на телеканалі "Росія-24", а також обіймає посаду радника спікера Державної Думи РФ з міжнародних питань та гуманітарних проектів.