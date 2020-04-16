Советы психологов семьям бойцов, переживших плен

Психика человека, пережившего плен, поддается тяжелейшему испытанию. Домой он возвращается, имея за плечами опыт и знания, ужиться с которыми самостоятельно крайне тяжело.

О том, как семьи могут помочь военнослужащим вернуться домой не только физически, но и психологически, и как создать для бойца максимально комфортную обстановку дома, сайту 24 канала рассказали начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины Назим Агаев и психолог Ольга Эверт.

Список Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину

Учтите: если человек больше трех месяцев отказывается идти с вами на контакт и полностью закрыт в себе; если вы знаете, что в плену он стал жертвой физического насилия; если у него бывают приступы агрессии навязчивые кошмары, бессонница; проявляется несвойственная тяга к алкоголю или появляются признаки депрессии – обращайтесь к специалисту (психологу или психотерапевту). Справиться с такими вещами самостоятельно практически невозможно.

1. Если стало известно, что ваш родственник находится в плену – держите на контроле работу групп, которые занимаются вопросами освобождения военнопленных. Из имеющихся списков можно узнать общие сведения о бойце, о том ранен ли он – выясните эти вопросы и придерживайтесь полученной информации. Не домысливайте и не верьте слухам о том, что все пропало – в большинстве случае они сильно преувеличены.

2. Если обуздать фантазию не получается – обратись за поддержкой к человеку, который может выслушать и поддержать (не поплакать вместе с вами, а именно поддержать).

3. Пребывание человека в плену очень травматично для психики. Потому что, как бы с пленными не обращались – это, в любом случае, сильное психологическое давление и унижение. Некоторым военным – легче решиться на самоубийство, чем допустить возможность плена. По возвращении оттуда у многих появляется страх, насколько правильно общество его примет: как того, кто умышленно сдался, или как человека, который был взят в плен в ходе боя.

Поэтому момент встречи военнопленных – крайне важен. Их нужно встречать как героев. Без истерик. Не на драматических нотах, а нотах любви. Не потерять честь и достоинство в плену – подвиг. Пережить плен, пережить унижение могут не просто герои, а люди, которые настолько любят жизнь и своих близких, что они пожертвовали своим "я" для того чтобы вернуться и вернуть свою жизнь.

4. На то, чтобы привыкнуть к мирной жизни, прийти в себя, человеку требуется три месяца. Во время пребывания в плену все эмоции, все личное, все человеческое затрамбовывается глубоко внутрь себя и прячется там, чтобы ничего из того, что происходит вокруг, не могло задеть. За эти три месяца, все спрятанные эмоции должны подняться наверх. Человек должен их пережить и прочувствовать. Чем больше этих эмоций, тем лучше. Хуже, если человек совсем закрылся и никак не реагирует на окружающий мир.

5. Не позволяйте себе насильно вытягивать человека на разговор, давить и приставать с расспросами, выяснять что было и как было. Он сам придет к тому моменту, когда будет готов все рассказать.

6. Не оставляйте бойца наедине самим с собой надолго. Его нужно постепенно вовлекать в общественную жизнь.

7. Ни в коем случае не подходить к нему сзади. Даже если просто хотите обнять. Особенно – вечером. Уровень боевого рефлекса у человека очень высок и еще какое-то время у него может проявляться реакция на нападение сзади.

8. Если боец просит открыть дверь в комнату, избегает лифтов, просит включить свет или музыку – не игнорируйте эти просьбы. Ему действительно может быть некомфортно в замкнутых пространствах.

9. Ненавязчиво вовлекайте его в домашнюю работу, чтобы боец был в курсе, какие изменения могут произойти в доме. Бывают случаи, когда военнослужащий несколько часов отсутствовал дома, а за это время жена сделала уборку, переставила какие-то предметы. Человек возвращается и настораживается, потому что ваза или стул находятся не на привычном месте — у него возникает подозрение, что в доме был чужой и возможно нападение.

10. Контролируйте медиаконтент, в который погружается военнослужащий дома. Ему нельзя смотреть фильмы со сценами насилия. На какое-то время человека также нужно оградить от всех новостей.

11. Если человек не приемлет физического контакта – не настаивайте, не навязывайте, не насилуйте. Постепенно, шаг за шагом нужно приближаться к возможности этого контакта.

12. Займитесь своей теоретической подготовкой. Читайте книги по семейной психологии и семейным кризисам, по возрастной психологии, изучайте вопросы практической психологии. Это важно. Многие проблемы в быту даже спровоцированы элементарной психологической безграмотностью.