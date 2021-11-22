Все украинцы, которых удалось вывезти из Сирии, вернулись 22 ноября на родную землю. Еще одна операция по эвакуации завершилась успешно.

Ранее Из сирийского лагеря эвакуировали украинку с четырьмя детьми

Из Сирии эвакуировали 14 украинцев

14 граждан Украины вернулись из Сирии – это 3 женщин и 11 детей,

– говорится в сообщении.

Их эвакуировали из лагеря закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке страны.

Операцию по возвращению людей домой в течение нескольких месяцев готовили Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

Почти 20 украинцев все еще ждут эвакуации

По словам Рефата Чубарова, в настоящее время в Сирии остаются еще 7 женщин и 12 детей. Их должны эвакуировать из лагеря Рож, куда все украинские семьи перевезли из "Аль-Холла" в конце октября 2021 года.

Обратите внимание! 19 октября в Минобороны заявили о проведении четвертой операции по эвакуации украинцев из Сирии, которая прошла с помощью почетного консула Украины в Эрбили доктора Фархана. В ведомстве также анонсировали завершающую операцию по эвакуации.



Украинцы уже прилетели домой / Фото канала "Дом"

Из Сирии эвакуировали 14 украинцев: смотрите видео