Все украинцы, которых удалось вывезти из Сирии, вернулись 22 ноября на родную землю. Еще одна операция по эвакуации завершилась успешно.
Ранее Из сирийского лагеря эвакуировали украинку с четырьмя детьми
Из Сирии эвакуировали 14 украинцев
14 граждан Украины вернулись из Сирии – это 3 женщин и 11 детей,
– говорится в сообщении.
Их эвакуировали из лагеря закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке страны.
Операцию по возвращению людей домой в течение нескольких месяцев готовили Офис Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.
Почти 20 украинцев все еще ждут эвакуации
По словам Рефата Чубарова, в настоящее время в Сирии остаются еще 7 женщин и 12 детей. Их должны эвакуировать из лагеря Рож, куда все украинские семьи перевезли из "Аль-Холла" в конце октября 2021 года.
Украинцы уже прилетели домой / Фото канала "Дом"
Из Сирии эвакуировали 14 украинцев: смотрите видео