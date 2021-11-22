Всі українці, яких вдалося вивезти зі Сирії, 22 листопада повернулися на рідну землю. Ще одна операція з евакуації завершилася успішно.

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Зі Сирії евакуювали 14 українців

14 громадян України повернулися із Сирії – це 3 жінок та 11 дітей,

– йдеться у повідомленні.

Їх евакуювали з табору закритого типу "Аль-Хол" на північному сході країни.

Операцію з повернення людей додому впродовж кількох місяців готували Офіс Президента України, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони.

Майже 20 українців все ще чекають на евакуацію

За словами Рефата Чубарова, наразі у Сирії залишаються ще 7 жінок та 12 дітей. Їх мають евакуювати з табору Рож, куди всі українські сім’ї перевезли з "Аль-Хола" наприкінці жовтня 2021 року.

Зверніть увагу! 19 жовтня у Міноборони заявили про проведення четвертої операції з евакуації українців з Сирії, яка відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. У відомстві також анонсували завершальну операцію з евакуації.



Українці вже прилетіли додому / Фото каналу "Дом"

Зі Сирії евакуювали 14 українців: дивіться відео