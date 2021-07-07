Совместные военные учения Украины и НАТО переходят в активную фазу – Голос Америки

В международных учениях "Си Бриз-2021", которые проходят в Украине, завершилась морская часть маневров и началась активная фаза береговой компоненты. В рамках учений американские и украинские разведывательные группы осуществили десантирование в тыл условного противника, с целью обнаружения баз незаконных вооруженных формирований и важных объектов инфраструктуры.

Маневры продлятся до 10 июля. Уже 17 июля Украина, США, Литва и Польша проведут совместные военные учения "Три меча" на Яворовском полигоне на Львовщине.

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Учения будут иметь исключительно оборонительный характер. Они имеют целью улучшить взаимодействие между военными Украины и НАТО.

В США отреагировали на режим Лукашенко

Западные правительства и международные обозреватели прокомментировали приговор белорусскому оппозиционеру Виктору Бабарыко. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Конкурента Александра Лукашенко на выборах арестовали в июне 2020 года и обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Вакцины от США для Украины

Украина станет одним из крупнейших получателей вакцин от США. Американское правительство закупит и передаст дополнительные 500 миллионов доз вакцины Pfizer, которые распределят в разных странах мира, в частности в Украине. Первую дозу вакцины получили уже около 5% украинцев.

Ослабление карантина в мире

Канада, Великобритания, Германия и еще ряд стран объявили о постепенном ослаблении коронавирусных ограничений. Основанием этого являются успехи в вакцинации. Противоэпидемические ограничения отменят уже к концу июля. 85% взрослого населения Великобритании получили по меньшей мере 1 дозу.

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