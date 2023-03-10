Как совок вызвал глюк, который может сломать систему

У президента США Джо Байдена недавно проводили обыски в доме. И ни для кого это не стало проблемой – просто правоохранители выполняют свою работу, согласно понятным правилам и процедурам.

Советским методам не место в новых институтах

Когда Кристин Лагард была главой МВФ, у нее тоже проводились обыски. Она доказала свою невиновность в суде, и суд не помешал карьере – после того она стала главой Европейского центробанка.

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Так работает нормальная правовая система, в которой действительно уважают принцип невиновности. Человек считается невиновным, пока суд не вынес соответствующее решение.

Верховенство права – это не только принцип, но и первое условие вступления в Европейский Союз. Для каждого из нас это гарантия нашего будущего и будущего наших детей. Чтобы это будущее было, мы должны победить не только россиян на поле боя, но и совок, который остается в мировосприятии и поведении.

Совок – это неуважение прав человека и публикация персональных данных без согласия. Публикация судом – учреждением, которое должно защищать права и свободы.

Это манипуляции с фактами и даже откровенная ложь. Это применение чрезмерной меры пресечения для давления на подозреваемого. Старая советская практика "сначала посадим, а потом разберемся".

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Это также попытка гнаться за статистикой, чтобы продемонстрировать успешность. Ибо успешность измеряется количеством сидящих, а не количеством справедливых приговоров.

Мы создавали новые институты и наделяли их полномочиями именно для того, чтобы они работали по-новому. Использовали лучшие европейские практики, а не советские методы. Мы все еще можем решить эти проблемы роста. Я все еще надеюсь, что судебный процесс будет цивилизованным и соревновательным. И проблема не является системной, а просто глюком на уровне исполнителей.