Совок не сдается. Кто сегодня протестует под Радой и что их объединяет?

Сегодня под парламентом Содом и Гоморра. Собрались все и Юля. Все очень разные. Ждут еще шахтеров. Но и так пестрая компания. Но у всех есть что-то общее.

Что общего у евробляхеров, протестующих у парламента сейчас, и агролобби, точно также протестующих сейчас под парламентом? Это хитросделанный протест.

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Что хотят евробляхеры?

Опять продлить льготу и в очередной раз получить для себя отдельные условия. Чтобы все платили налоги, а они нет. На этом было построено все движение евробляхером. Смотрите, вы платите налоги, а мы хитрые, нашли дырку, сделали схему и платить налоги не хотим. Что в итоге – честные автовладельцы платят за себя и за того парня. Кто-то растомаживает и платит налоги, а кто-то заводит в страну гробики на колесах, увидев которые у Гретты Тумберг случился бы инфаркт. Такие себе маленькие чернобыли по всему Киеву и не только. И те, кто уже заплатил налоги, еще и дышит этим всем.

Как хитросделанные евробляхеры оправдывают свой протест? Конечно же хитросделанной заботой о тех, кто уже заплатил налоги. Они говорят, что хотят счастья для всех. Но вот именно сейчас надо продлить им льготный период. С этими временными льготными периодами всегда так, они редко когда не становятся вечными.

Что хочет агролобби?

Хочет, чтобы права владельцев земли (7 млн человек) продолжили быть ограниченными, что обеспечивает их доступом к дешевой земле. И сверхприбыли. Агросектор в Украине – это бизнес. И они зарабатывают и на том, что недоплачивают собственникам паев. И что у тех нет выбора, нет возможности продавать. И агролобби очень против того, чтобы их прибыли перераспределялись более справедливо. И поэтому частная собственность, а значит и возможность ею распоряжаться для них ничто. А вот "частная прибыль" – очень даже все.

Как хитросделанные аграрии оправдывают свой протест? Конечно же хитросделанной заботой о тех, чье права частной собственности они ограничивают. Они говорят, что бедные бабушки и дедушки, а также просто все собственники паев, слишком тупые, а поэтому им нельзя давать право распоряжаться их частной собственность. И просят оставить это право за ними самими. Пока народ не поумнеет. И хотят продлить временный мораторий. Чтобы подготовится. С этими временными мораториями всегда так. Уже 18 лет временный мораторий.

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Там есть еще какие-то странные люди с христианскими ценностями, которые протестуют против чего-то, но точно понять против чего трудно. Кажется, они отстаивают свое законное право бить геев и лесбиянок. Но это не точно. По крайней мере требуют оставить возможность для буллинга. А эти европейские правила это запрещают. И они вроде и не против идти в Европу, но вот точно чтобы оставить за собой возможность дать кому-то в рожу, если она не понравилась.

И ждут еще и шахтеров. Которые идут протестовать против рынка земли. Почему шахтеры против рынка земли сказать трудно. Ведь даже футболисты донецкого "Шахтера" имеют к рынку земли больше отношения, ведь бегают по траве. Но шахтеры тоже подписались. Наверное, очень щедрое агролобби и такой шанс упустить нельзя. Тем более, рано или поздно дотации на гос шахты закончатся, а значит и дотации на шахтерские митинги тоже. И надо ковать железо пока горячо.

Ах да, там еще и против трудового кодекса нового выступают. Отстаивают старый, советский.

Вот еще что объединяет эти протесты. Это протест совка против декомунизации. Потому что рынок земли, который возвращает украинцу право купить и продать землю – это декомунизация в экономике. Потому что новый трудовой кодекс, по которому людей более охотно будут брать на работу, ведь по старому невозможно уволить даже прокурора Кулика, это тоже декомунизация трудовых отношений. Не говоря уже о том, что кинуть ближнего, как евробляхеры – это есть основной принцип строителя коммунизма. Не говоря уже о том, что право дать в морду должно быть у всякого настоящего коммуниста, особенно дать в морду кому-то, кто отличается от тебя. И христианские ценности тут точно непричем. В отличии от ценностей Совка.

Совок не сдается. Совок протестует. Совок силен.

Обратите внимание: Без доступа иностранцев к рынку земля будет на 15-20% дешевле, – Милованов