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      Соврал в декларации: миллиардеру Жеваго сообщили о втором подозрении

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      Константин Жеваго
      Константин Жеваго / ubr.ua

      Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату VIII созыва Константину Жеваго. В декларации миллиардера нашли недостоверные сведения.

      В пресс-службе НАБУ утверждают, что говорится об отсутствии в декларации наличия финансовых обязательств на сумму свыше 10 миллионов гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 миллионов гривен в 2017 году.

      К теме: Экс-нардепа Жеваго объявили в розыск

      В связи с тем, что местонахождение депутата не установлено, ему сообщили о подозрении заочно.

      Отметим, что экс-нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований. Сейчас правоохранители принимают меры для объявления Жеваго в межгосударственный розыск. Также принимаются меры для избрания экс-нардепу заочной меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Читайте также: Суд взыскал с Жеваго 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ

      В чем подозревают Жеваго?27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был. Деньги, полученные через поруки банка, были использованы в пользу иностранных компаний, принадлежащих самому Жеваго. Поэтому подозрения Жеваго объявлены по статьям о растрате чужого имущества, которое находилось в выданье должностного лица, а также об отмывании денег, полученных преступным путем.

      Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro Алексею Мовчану.

      Отметим, что Жеваго – один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 миллиарда долларов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Жеваго Константин Валентинович САП НАБУ Константин Жеваго
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