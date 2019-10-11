Соврал в декларации: миллиардеру Жеваго сообщили о втором подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату VIII созыва Константину Жеваго. В декларации миллиардера нашли недостоверные сведения.

В пресс-службе НАБУ утверждают, что говорится об отсутствии в декларации наличия финансовых обязательств на сумму свыше 10 миллионов гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 миллионов гривен в 2017 году.

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В связи с тем, что местонахождение депутата не установлено, ему сообщили о подозрении заочно.

Отметим, что экс-нардепа и экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований. Сейчас правоохранители принимают меры для объявления Жеваго в межгосударственный розыск. Также принимаются меры для избрания экс-нардепу заочной меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В чем подозревают Жеваго?27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в причастности к схеме по растрате 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", бенефициаром которого он был. Деньги, полученные через поруки банка, были использованы в пользу иностранных компаний, принадлежащих самому Жеваго. Поэтому подозрения Жеваго объявлены по статьям о растрате чужого имущества, которое находилось в выданье должностного лица, а также об отмывании денег, полученных преступным путем.



Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro Алексею Мовчану.



Отметим, что Жеваго – один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 миллиарда долларов.